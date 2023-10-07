خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي الليلة

عاد الثنائى محمود علاء وحسام عبد المجيد لدفاع فريق الزمالك، فى مواجهة البنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم، السبت باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "عاجـــــــــــل : تشكيل الزمالك لمباراة البنك الأهلي : محمد عواد - احمد فتوح - محمود علاء - عبدالمجيد - عبد الغني - نبيل دونجا - عمر جابر. - مصطفي شلبي - احمد سيد زيزو - ابراهيما نداي - سيف الدين الجزيري"



ويدخل الزمالك المباراة بحثاً عن أول انتصار له بعد التعادل فى الجولتين الأولى والثانية أمام بيراميدز والمقاولون العرب، فى الوقت الذى يبحث فيه البنك الأهلى عن أول نقطة بعد الخسارة أمام طلائع الجيش فى الأسبوع الأول وبيراميدز فى الأسبوع الثانى