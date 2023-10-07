جيش الاحتلال يرسل 4 فرق عسكرية إلى مستوطنات غلاف غزة

أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجود رهائن وأسرى أخذتهم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إلى قطاع غزة.

وقال إن جيش الاحتلال أرسل 4 فرق نظامية واحتياطية في طريقها إلى مستوطنات غلاف غزة، مشيرا إلى وجود قتلى، بينهم قادة وجنودا.

وأضاف أنه "يوجد الآن مركزان رئيسيان لاحتجاز الرهائن في مستوطنة أوفاكيم، ومستوطة بآري، مشيرا إلى أن الوضع صعب للغاية أمام قوات جيش الاحتلال.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية تمكنها من اجتياز الخط الدفاعي، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة، والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال؛ ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

وقالت المقاومة في بيان ، اليوم السبت: “إنه في ظل غطاءٍ صاروخيٍ مكثف، واستهدافٍ لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو؛ تمكن مجاهدو كتائب القسام من اجتياز الخط الدفاعي للعدو، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة”.

وأضافت المقاومة، في بيانها، أن مجاهديها لا يزالون يخوضون معارك بطوليةً في 25 موقعًا حتى اللحظة، ويدور القتال حالياً في قاعدة "رعيم" مقر قيادة فرقة غزة.