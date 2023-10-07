أحمد حسن عن عملية طوفان الأقصى: ستظل فلسطين قضية العرب

علق أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، على عملية طوفان الأقصى، التي شنتها المقاومة الفلسطينية فجر اليوم، وقصف إسرائيل من قبل حركة حماس.

وكتب أحمد حسن، في تغريدة له من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "تحيا فلسطين عربية، وستظل قضية العرب مهما طال الزمان".

يأتي هذا في الوقت الذي شنت فيه حركة حماس الفلسطينية، هجومًا مزدوجًا، منذ الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم السبت 7 أكتوبر، حيث تم إطلاق المئات من القذائف الصاروخية من داخل قطاع غزة على المناطق الإسرائيلية المختلفة المدنية والعسكرية.

وبالتزامن مع الهجمات الصاروخية شنت عناصر مسلحة تابعة لحركة حماس، هجمات برية داخل منطقة غلاف غزة، وجرت اشتباكات مسلحة خلال الساعات القليلة الماضية، أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى داخل صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي.