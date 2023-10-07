جامعة حلوان تكشف تفاصيل سداد المصروفات إلكترونيا

فعَّلت جامعة حلوان بالعام الدراسي ٢٠٢٣ عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية.



وأعلنت الجامعة أنه يمكن للطلاب الملتحقين بها بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ سداد المصروفات دون الحاجة للقدم للجامعة عن طريق إحدى الخدمات الاتية : " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty ".



ونوهت إدارة الجامعة أن السداد يتم عن طريق كود دفع المصروفات الدراسية الخاص بكل طالب ، و يتم استخراج هذا الكود عن طريق إدارة شئون الطلاب بالكلية الملتحق بها ، أو يتم الحصول عليه الكترونيا عن طريق موقع الجامعة .

وتشمل خطوات سداد المصروفات الدراسية بكليات جامعة حلوان الكترونيا الآتي :



يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع إلاكتروني الخاص بكل منهم.

أو الحصول علي كود الدفع الالكتروني عن طريق مكتب شئون الطلاب بالكليات.

التوجه لاحد البنوك و ايداع المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالبنك .

التوجه لاحدي مكاتب خدمات الدفع الالكتروني و تحويل المصروفات عن طريق كود الطالب.

ضرورة التأكد من استخدام الكود الصحيح عند الدفع الالكتروني.

ضرورة الاحتفاظ بصورة من إيصال الدفع لتسليمه للكلية.