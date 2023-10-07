خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرًا بعد طرد محمد عواد

تعرض الحارس محمد عواد، حارس مرمي نادي الزمالك، للطرد المباشر، خلال مواجهة البنك الأهلي، في اللقاء المقام على استاد القاهرة الدولي، منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "رأيكم : بعد شوط اول مثير للجدل رأيكم في القرارات التحكيمية لحكم المباراة محمد معروف ؟"



ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.