هاشتاج السيسي زعيم بحجم عالم يجتاح تويتر.. ومغردون: صان أرض وعرض مصر

تصدر هاشتاج السيسي زعيم بحجم عالم تريند الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد إعلان السيسي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر حكاية وطن.

وانهالت التغريدات عبر تويتر للإشادة بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يقدمه للوطن من إنجازات وتقدم للبلد.

وجاءت التغريدات بعبارات من الحب والتأييد كالآتي:



وحياة ترابك يا اغلى اسم في الوجود يامصر

‏مايقعد على عرشك غير ال صان أرضك وعرضك وقال تحيا مصر 🇪🇬✌️❤️⁧‫#السيسي_زعيم_بحجم_عالم‬⁩

كل الدعم بكل الحب وكل والتقدير

معاك يا ريس وتحيا مصر

❤️⁧‫#السيسي_زعيم_بحجم_عالم