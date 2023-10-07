بعد طرد محمد عواد .. نجم الزمالك يهاجم حكم مباراة البنك الأهلي

تعرض الحارس محمد عواد، حارس مرمي نادي الزمالك، للطرد المباشر، خلال مواجهة البنك الأهلي، في اللقاء المقام على استاد القاهرة الدولي، منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب احمد دويدار نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "حكم ظالم بكل المقاييس يا جدع ازاي طرد ؟! احنا لسه بنقول يا هادي في الدوري من اولها كدة العدل اساس الملك"



ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.