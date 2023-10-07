إيقاف جلسة حكومة الاحتلال بسبب رشقة صاروخية على تل أبيب

أفادت "القناة 13" العبرية مساء اليوم السبت، بأنه تم إيقاف جلسة الحكومة الإسرائيلية بسبب رشقة صاروخية على تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صواريخًا من غزة سقطت على مناطق تل أبيب وبات يام وجفعتايم ولا يوجد إصابات.

ونقلت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مسؤولين طبيين قولهم إن عدد القتلى جراء العملية الفلسطينية على إسرائيل ارتفع إلى أكثر من 150 شخصًا.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ، قالت وزارة صحة الاحتلال إن 1104 أشخاص أصيبوا في العملية. ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وفي وقت سابق، أعلنت المقاومة الفلسطينية تمكنها من اجتياز الخط الدفاعي، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة، والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال؛ ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

وقالت المقاومة في بيان ، اليوم السبت: “إنه في ظل غطاءٍ صاروخيٍ مكثف، واستهدافٍ لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو؛ تمكن مجاهدو كتائب القسام من اجتياز الخط الدفاعي للعدو، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة”.

وأضافت المقاومة، في بيانها، أن مجاهديها لا يزالون يخوضون معارك بطوليةً في 25 موقعًا حتى اللحظة، ويدور القتال حالياً في قاعدة "رعيم" مقر قيادة فرقة غزة.