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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعوات لمسيرات فلسطينية للاحتفال بما حققته المقاومة اليوم.. تفاصيل

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

‏قال الكاتب الصحفي الفلسطيني، نظير الفالح، ‏إن الأوضاع في الضفة الغربية تتصاعد خاصة بعد العملية الكبيرة التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم، وحتى اللحظة هناك 4 شهداء توفوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأوضح خلال مداخلة هاتفيا له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع عبر "المحور"، أن هذا الهجوم من الفصائل الفلسطينية كان مخطط له منذ فترة ويأتي بالتزامن مع آخر يوم من الأعياد اليهودية وهذا يعتبر فشل استخباراتي وعسكري إسرائيلي، لفشلهم في معرفة هذه العملية الكبرى الذي كان مخطط لها منذ فترة.

 

‏وأضاف، أن هناك دعوات لمسيرات فلسطينية للاحتفال بهذه الضربة اليوم وما حققته المقاومة الفلسطينية.

فلسطين الضفة الغربية فصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي الإعلامية هبة جلال

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