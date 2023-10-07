برلماني يكشف أسباب تراجع الثروة الحيوانية بمصر

قال محمد سعد الصمودي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا كبيرا في الثروة الحيوانية بمصر، وذلك بسبب انتشار أمراض مثل الحمى القلاعية، وحمى الثلاث أيام، بين قطعان الأبقار والجاموس وهناك نفوق في الماشية بنسبة عالية.

جاء ذلك خلال رده على سؤال :" هل الثروة الحيوانية بمصر في تزايد أم في تراجع خلال الفترة الأخيرة".



وأضاف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن ارتفاع أسعار الأعلاف في الفترة السابق، جعلت الكثير من صغار المربين يخرجون من عمليات التربية لـ المواشي، و القيام بنحر الجاموس و البقر، حتي لا يتعرضون لـ خسارة أكبر.



ولفت إلى أن الجميع في هذه الفترة يسعى لإعادة الثروة الحيوانية لـ مصر كما كانت من قبل، وأن تنخفض أسعار اللحوم، موضحًا أن كيلو اللحوم الآن وصل لـ 300 أو 350 جنيه.



وأشار إلى أن أسعار الألبان أيضًا مرتفعة، لأن الجميع مرتبط ببعضه، و في جميع الأحوال المواطن هو الذي يتعرض لـ مشكلات.