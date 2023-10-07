نيفين منصور : الجنود البواسل ضحوا بأرواحهم لتحرير أرض سيناء

أكدت الإعلامية نيفين منصور، إن الشعب المصري يحتفل الآن بـ بالذكرى الـ 50 لـ انتصار أكتوبر العظيم 73، موضحة أن الجنود الباسل ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير أرض سيناء. العزة و الكرامة.

وأضافت منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول وجديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن الجنود الأبطال تمكنوا من استعادة العزة و الكرامة، ودفعوا دمائهم، من أجل أن نكون جميعًا الآن في استقرار.

وتابعت :" رحم الله من رحلوا، فداء للوطن، وحفظ الله مصر، وأرضها وشعبها الكريم" وقدمت التهاني لـ الشعب المصري بمناسبة هذه الذكرى.

ولفتت إلى أن هناك قصصا بطولية كثيرة، عن الجنود الأبطال، من أجل أن تعود سيناء لـ المصريين، وأن هؤلاء الأبطال ستظل أسماؤهم، معروفة وفخرا للجميع.