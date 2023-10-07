سمير فرج : وقائع اليوم في فلسطين أثبتت ضعف وفشل المخابرات الإسرائيلية

‏قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن ما حدث اليوم في فلسطين حرب خاطفة نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وحققت مفاجأة كبيرة للجانب الإسرائيلي وأثبتت ضعف المخابرات الإسرائيلية لأنها لم تستطع اكتشاف هذه العملية.

‏وأوضح خلال مداخلة هاتفيا له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع عبر "المحور"، أن هذا اليوم سيكون كارثة كبيرة جدا بالنسبة لإسرائيل وسيكون له فارق في الفترة القادمة والعملية التي تمت في هذه المرة كانت بتخطيط راقٍ جدا وعلمي.

‏وأضاف أن القبة الحديدية طاقتها تتحمل حوالي 3000 صاروخ وتم إلقاء 5000 صاروخ عليها من الفصائل الفلسطينية لذلك هناك 2000 صاروخ لم تستطع التعامل معها وتسببوا في حالة رعب لدى الجانب الإسرائيلي.