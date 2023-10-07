كاستيللو: بطولة أفريقيا هديتنا لجماهير الأهلي

أبدي عمر خالد كاستيللو، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي سعادته البالغة بالتتويج ببطولة افريقيا بعد التغلب على فريق جي إس كي الكونغولي في نهائي البطولة التي أقيمت بالكونغو برازافيل.

وأكد كاستيللو أن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية، وكانوا في قمة التركيز من أجل حسم اللقب، ليكون هديتهم للجماهير التي دعمت وساندت الجهاز الفني واللاعبين في أصعب الأوقات.

وأضاف كاستيللو: خضنا مباراة بطولة صعبة ومنافسات قوية لكن هدفنا من البداية كان القتال في الملعب لتقديم كل ما بوسعنا للفوز باللقب وإسعاد جماهير الأهلي.

وتضم قائمة «رجال يد الأهلي» في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

