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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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باحث بمركز الأهرام: الإسرائيليون يعلمون جيدا أنهم ليسوا آمنين بأي حال من الأحوال

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن فصائل المقاومة الفلسطينية استلهمت إنجاز حرب أكتوبر العظيم، في ضربة اليوم واختارت يوم الغفران في إسرائيل واختارت الهجوم المباغت مثل حرب أكتوبر.

 

‏وأوضح خلال مداخلة هاتفيا له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع عبر "المحور"، أن عدد القتلى في إسرائيل من هذه العملية  هو عدد خسائر حرب ونحن نتحدث عن أكثر من 100 شخص وقد نصل إلى أكثر من ذلك غير دمار المعدات والمدرعات والدبابات، وغير الصدمة النفسية المروعة التي حدثت لهم.

 

‏وأضاف أن الإسرائيليين يعلمون جيدا أنهم ليسوا آمنين بأي حال من الأحوال.

المقاومة الفلسطينية الدكتور بشير عبد الفتاح مركز الأهرام للدراسات السياسية يوم الغفران إسرائيل

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