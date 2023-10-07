نتنياهو يعرض على زعيمي المعارضة الانضمام لحكومة طوارئ

عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، على رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، ورئيس "معسكر الدولة، عضو الكنيست بيني جانتس، الدخول في حكومة طوارئ واسعة، بحسب مصادر عبرية.

والتقى جانتس اليوم السبت بنتنياهو، وتلقى تحديثا بشأن الوضع الأمني. وتطرق الحديث إلى إمكانية تشكيل حكومة طوارئ. وبعد الاجتماع، دعا جانتس فصيل معسكر الدولة إلى الاجتماع.

وقال غانتس لنتنياهو إن الحكومة ستحظى بالدعم الكامل لأي إجراء أمني مسؤول وحازم.

بالإضافة إلى ذلك، ينظر جانتس بإيجابية إلى إمكانية الدخول في حكومة طوارئ طوال مدة الحرب، والتي ستركز حصريا على التحديات الأمنية، وفقا لما ذكرته صحيفة “إسرائيل اليوم”.

وكان رئيس المعارضة، عضو الكنيست يائير لابيد، قد صرح في وقت سابق بأنه "مستعد لحكومة طوارئ "، وذلك في أعقاب عملية "طوفان الأقصى".