بعد نتنياهو.. اتصال هاتفي بين بايدن والعاهل الأردني

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن تحدث مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بعد اتصاله برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن التطورات في إسرائيل.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أكد بايدن أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل، وتدعم بشكل كامل حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها.

إسرائيل تشكر أمريكا

فيما وجه نتنياهو، شكره لـ بايدن، على دعمه، وأخبره أنه “ستكون هناك حاجة إلى حملة طويلة وقوية تفوز فيها إسرائيل”.