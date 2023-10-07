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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد نتنياهو.. اتصال هاتفي بين بايدن والعاهل الأردني

بايدن والملك عبدالله
بايدن والملك عبدالله

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن تحدث مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بعد اتصاله برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن التطورات في إسرائيل.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أكد بايدن أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل، وتدعم بشكل كامل حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها.

إسرائيل تشكر أمريكا
فيما وجه نتنياهو، شكره لـ بايدن، على دعمه، وأخبره أنه “ستكون هناك حاجة إلى حملة طويلة وقوية تفوز فيها إسرائيل”.

الاحتلال الاسرائيلي الأمريكي جو بايدن البيت الأبيض الرئيس الأمريكي جو بايدن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

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