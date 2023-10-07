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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عمرو أديب: ما حدث في فلسطين اليوم غير طبيعي ولم يحدث من قبل|فيديو

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ‏ما حدث اليوم في فلسطين غير مسبوق وغير طبيعي باعتراف إسرائيل نفسها وعدد القتـ ـلى اليوم أكثر من أعداد حربهم في لبنان في عام 2006 التي دامت 33 يومًا، مؤكدًا أن هناك حالة من الفزع الكبير والإهانة للجانب الإسرائيلي.

 

‏وتابع ‏"عمرو أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "mbc masr"، أن بقدر الألم والإهانة التي حدثت لهم لكن سوف يقوموا بالرد والانتقام اليوم أو غدا ومن يعتقد أن الأمر انتهى فهو مخطئ  ‏وسوف تحدث أمور لم تحدث من قبل، مؤكدا إن ما حدث اليوم هو هجوم بري جوي بحري من قوات غير نظامية كل ما لديهم تدريب وعقيدة ضد واحد من أقوى جيوش العالم.

 

‏وأضاف كان هناك اليوم إرادة ربانية مع فصائل المقاومة الفلسطينية لذلك تفوقوا على واحد من أقوى جيوش العالم برغم أنهم قوات غير نظامية.

عمرو أديب فلسطين إسرائيل لبنان برنامج الحكاية

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