«زراعة الأشجار» ضمن فعاليات البرنامج البيئي التطوعي بمراكز شباب كفر الشيخ.. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج الكشفية والتطوعية" بإدارتي بيلا والحامول اليوم البيئي التطوعي "بمشاركة 60 شاباً وفتاة من أعضاء أندية التطوع والفتاة بمركزي شباب إبشان والمجاز الغربي، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الهدف من المشروع توجيه طاقات النشء والشباب للمساهمة في خدمة المجتمع ونشر ثقافة التطوع وغرس القيم التطوعية في وجدان الشاب المصري واستثمار طاقاتهم، مضيفا أنه يتم تجميع فرق أندية التطوع والفتاة بمركزي شباب إبشان والمجاز الغربي وزراعة الأشجار في الأماكن المخصصة لها ودهان البوابات وطلاء الحوائط.

تنطلق فعاليات اليوم البيئي التطوعي بمراكز شباب بيلا والحامول بإشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وبإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، تنفيذ باسم سعيد مسؤل أندية التطوع وغادة راشد مسؤل أندية الفتاة والمرأة بالمديرية ومتابعة تنفيذ مجدى التهامى ومحمد السماحى مديري إدارات الحامول وبيلا.

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