عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«زراعة الأشجار» ضمن فعاليات البرنامج البيئي التطوعي بمراكز شباب كفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج الكشفية والتطوعية" بإدارتي بيلا والحامول اليوم البيئي التطوعي "بمشاركة 60 شاباً وفتاة من أعضاء أندية التطوع والفتاة بمركزي شباب إبشان والمجاز الغربي، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

كفر الشيخ.. تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة بـ بيلا

تصنيف التايمز البريطاني.. «كفر الشيخ» في المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الهدف من المشروع توجيه طاقات النشء والشباب للمساهمة في خدمة المجتمع ونشر ثقافة التطوع وغرس القيم التطوعية في وجدان الشاب المصري واستثمار طاقاتهم، مضيفا أنه يتم تجميع فرق أندية التطوع والفتاة بمركزي شباب إبشان والمجاز الغربي وزراعة الأشجار في الأماكن المخصصة لها ودهان البوابات وطلاء الحوائط.

تنطلق فعاليات اليوم البيئي التطوعي بمراكز شباب بيلا والحامول بإشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وبإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، تنفيذ باسم سعيد مسؤل أندية التطوع وغادة راشد مسؤل أندية الفتاة والمرأة بالمديرية ومتابعة تنفيذ مجدى التهامى ومحمد السماحى مديري إدارات الحامول وبيلا.

IMG-20231007-WA0155
IMG-20231007-WA0155
IMG-20231007-WA0157
IMG-20231007-WA0157
أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التايمز البريطاني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

مين هو؟ منشور مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

شوبير يطرح سؤالاً بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي في الدوري

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

معلق شهير يثير الجدل بعد طرد عواد في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

موضوعات متعلقة

كفر الشيخ.. تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة بـ بيلا

توفير سيارات وأتوبيسات لنقل الطلاب إلى الجامعة بكفر الشيخ.. صور

تصنيف التايمز البريطاني.. «كفر الشيخ» في المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية

فوز 5 سيدات بالمراكز الأولى بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بكفر الشيخ

نائب كفر الشيخ: نرفض تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي المصري

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ.. صور

الرقيب طه جاويش لـ "صدى البلد": ساهمت في عملية بناء كباري عبور القناة في حرب أكتوبر .. وحصلت على ترقية من الشهيد أحمد حمدي

تقديم الخدمات البيطرية لـ 5195 رأس ماشية بكفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

عنصر المفاجأة|صحيفة إسرائيلية: «طوفان الأقصى» تعتبر «نسخة 2023» من حرب أكتوبر 1973

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد عواد في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

سعيد عكاشة : حالة رعب وفزع في إسرائيل بسبب نشر هذه الصور

مصرع قائد لواء بالجيش الإسرائيلي في مواجهات مع المقاومة الفلسطينية

جهاد جريشة يثير الجدل بشأن طرد عواد فى مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وسط جهود التهدئة بشأن غزة.. اتصالات مكثفة بين مصر والسعودية والأردن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرات؟

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

فيديو

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

في الأصل راجل .. أول متحولة تفوز بلقب ملكة جمال البرتغال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ