تصنيف التايمز البريطاني.. «كفر الشيخ» في المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن ظهور الجامعة فى المركز 1000-800 فى تصنيف التايمز البريطاني THE World University Rankings 2024 الذي يصدر سنويا، وبذلك حافظت جامعة كفر الشيخ على المستوي الثاني بين الجامعات المصرية 29 المدرجة فى هذا التصنيف، وهو ما يعد انجازا لإدارة وأسرة الجامعة.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، إن الجامعة حلت فى المركز 410 فى مجال البحث العلمي على مستوي العالم Ranked 410 (Research Quality) ويرجع هذا التقدم الذي أحرزته الجامعة لاتخاذ إدارة الجامعة للعديد من الإجراءات التصحيحية الخاصة بهذا الشأن مثل سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، زيادة التعاون العلمي مع الصناعة لتقديم الحلول المبتكرة، بالاضافة الى التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة وجودة الابحاث المشتركة ما أعطي الفرصة للنشر فى مجلات عالية التأثير والتى أدت الى زيادة معدل إنتاجية الأبحاث وتسجيل عدد كبير من الاستشهادات.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا التصنيف يعد واحداً من أفضل التصنيفات العالمية ويعتمد فى تقييم أفضل الجامعات العالمية على 5 مجالات رئيسية هي: التدريس "بيئة التعلم" 30%، والبحث العلمي "حجم أو معدل إنتاجية الابحاث، دخل الابحاث، السمعة" 30%، والاستشهادات المرجعية "تأثير البحث" 30%، المكانة "السمعة" الدولية "الطلبة الدوليين، الأستاذة الدوليين، التعاون الدولي" 7.5%، والتطبيق فى الصناعة "الدخل من الصناعة"، "نقل المعرفة" 2.5%، وذلك من خلال 13 مؤشر أداء مرتبط بالتدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية.

من جانبه، قال الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن الجامعة تحرص على تشجيع ودعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لنشر إنتاجهم فى كبري المجلات الدولية والمصنفة فى قواعد البيانات العالمية.