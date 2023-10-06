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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب كفر الشيخ: نرفض تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي المصري

النائب محمد زكي
النائب محمد زكي

استنكر محمد زكي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي المصري والعربي، مشيراً إلى أن بيان البرلمان الأوروبي عبارة عن ادعاءات كاذبة وتدخل سافر وغير مقبول وأن المصريين يرفضون ذلك جملة وتفصيلاً.

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وأضاف، «زكي»، في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة تماماً وتتمتع بالحيادية والنزاهة والشفافية الكاملة، وتقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين لانتخابات الرئاسة،  لافتاً إلى أن فكرة الاستقواء بالخارج مرفوضة تماماً ولا يقبلها الشعب المصري الأبي العظيم .

وتابع: أن بيان البرلمان الأوروبي ومحاولات الضغط على مصر متوقعة كلما اقتربنا من موعد انعقاد الانتخابات الرئاسية، وخاصة منظمات المجتمع المدني الدولية المشبوهة وصاحبة المواقف السيئة المسبقة ضد مصر.

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