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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز 5 سيدات بالمراكز الأولى بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بكفر الشيخ

سيدات كفر الشيخ
سيدات كفر الشيخ


أعلنت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، عن فوز المرأة بـ 5 مراكز أولى بالفئات المختلفة، من جملة 6 فئات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، على مستوى محافظة كفر الشيخ.

 

وقالت شاكر: فازت المرأة بالمركز الأول في فئة المشروعات كبيرة الحجم، والمركز الأول في فئة المشروعات المتوسطة، والمركز الأول في فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، والمركز الأول المقدمة من الشركات الناشئة، والمركز الأول فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة.

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كما أكدت الدكتورة أماني شاكر، فوز المرأة بالمركز الأول بفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة بمشروع "الاستفادة من الخامات البيئية المستهلكة وتقنيات النسيج الإلكتروني في تنفيذ مجموعة من الملابس النسائية ومكملتها المسايرة للموضة طبقا لرؤية مصر 2030" دكتورة مروة خنافير.

 

وتابعت: وفاز مشروع "طائرة زراعية دون طيار تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونقل البيانات عن طريق الضوء والطاقة المستدامة" بمشروع السفير لمحافظة كفر الشيخ هذا العام، دكتورة غادة هميسة والفريق، وبذلك تكون المرأة بمحافظة كفر الشيخ قد حصدت 8 مراكز بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة كفر الشيخ من جملة 18 مركزاً على مستوى المحافظة.


وأشارت شاكر، إلى أن تلك المبادرة جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقا للجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، مؤكدة أن الفكرة من المبادرة تحقيق ربح لأصحاب المشروعات حتى تتحقق الاستدامة.

وأوضحت أنه سيتم اختيار 6 من 18 مشروعاً  عن كل محافظة، لعرضها على اللجنة الوطنية للمبادرة ومن ثم تقييم المشروعات من قبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات على أن يتم تنظيم مؤتمر وطني في منتصف نوفمبر، بحضور رئيس الوزراء لعرض المشروعات واختيار 18 مشروعاً تمهيداً لعرضها في COP 28 التي تستضيفه الإمارات العربية الشقيقة.

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