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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ.. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة، وإزالة الإشغالات، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجهاً باستمرار الحملات المستمرة بكافة قرى ومراكز المحافظة، تنفيذاً لخطة الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية لتوفير الأمن الغذائى لمصر وحفاظا على الأرض الزراعية من التبوير ، لافتاً الى التنسيق بين وحدة المتغيرات المكانية وادارة المتابعة الميدانية وجميع رؤساء مراكز وأحياء المحافظة لرصد أية تعديات وإزالتها في مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.
 

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تابع أحمد عيسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، أعمال حملات النظافة، ومسح مدخل قرية بقلولة كوبري خمار والبر الشرقي، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل المدينة، ورش الشوارع الرئيسية، ورفع الأتربة، ورفع كفاءة طريق الرياض كفر الشيخ، والشوارع الرئيسية، ورفع الإعلانات غير المرخصة والفرعية بالمدينة وأماكن التجمعات.

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بناحية الشراقوة القبلية التابعة للوحدة المحلية بقرية البلاصى على مساحة 760 متراً مربعاً وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة حالتين تعدٍ، الحالة الأولي، إزالة مبني بالطوب البلوك تعدي على الأرض الزراعية بقرية أم العمر على مساحة 100م تقريبا، والحالة الثانية عبارة عن إزالة سور بالبلوك الأبيض تعدي على أرض زراعية بمساحة 150م بقرية زيدان.

تابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، إزالة حالة تعدٍ  على الأراضى الزراعية بمركز قلين على مساحة  4 قراريط، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بعزبة الصاج، وفك شدة خشبية بالطريق العام بالسالمية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال تقليم الأشجار بالمداخل، وتجهيز وصيانة الحدائق العامة، وشملت نظافة شاملة للحدائق وقص وتهذيب الأشجار، وري الحدائق العامة ومداخل المدينة وقص وتسوية النجيل الطبيعي.

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