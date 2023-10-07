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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة بـ بيلا

تكثيف حملات النظافة
تكثيف حملات النظافة

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم السبت، الخطة التي وضعتها المدينة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين خاصة النظافة والإنارة العامة، من خلال قيام قسم الكهرباء بالمدينة، بالأعمال الدورية لرفع كفاءة الإنارة العامة، وجرى إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات ليد وإصلاح الكشافات التالفة بعدد من شوارع وأحياء المدينة.

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جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمراكز ومدن المحافظة، بضرورة تنظيم حملات النظافة، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع.

كما تابع رئيس المدينة، أعمال حملات النظافة بشوارع المدينة، بإشراف أحمد فتحي، رئيس قسم النظافة، استهدفت الحملات تفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومى من القمامة والأتربة والمخلفات، بشوارع وأحياء المدينة، بجانب إزالة المخلفات والقمامة من السوق العمومي بالمدينة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالمدينة.

كما نفذت الوحدات المحلية لمركز بيلا، حملات نظافة ورفع تراكمات القمامة، استهدفت رفع تراكمات القمامة بشوارع القري الأم والتوابع، ونقلها إلى المقالب الوسيطة بالقرى. 

وشدد رئيس المدينة، على مواصلة أعمال النظافة والتجميل، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالمدينة والاحياء المختلفة، فضلاً عن صيانة وإصلاح كشافات وأعمدة الإنارة العامة، بإشراف كامل من قسم النظافة والكهرباء.

الجامعات المصرية الجامعات اللواء جمال نور الدين المخلفات والقمامة تكثيف حملات النظافة

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