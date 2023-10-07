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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير سيارات وأتوبيسات لنقل الطلاب إلى الجامعة بكفر الشيخ.. صور

توفير أتوبيسات
توفير أتوبيسات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سير العمل بالمواقف بمدن ومراكز المحافظة، لتوفير السيارات لنقل طلاب الجامعات من مراكزهم وقراهم، للكليات المختلفة، موجها اللواء هشام مطر، مدير عام المواقف بالمحافظة، بالمتابعة على مدار الساعة، وتوفير وسائل المواصلات للطلاب والطالبات.

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تابع اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، انتظام العمل بمواقف السيارات بدسوق ، والدفع ب 25 سيارة سرفيس وأتوبيسين، وعدد من السيارات، لنقل الطلاب لجامعة كفر الشيخ وكلية الدراسات، إضافة لطلاب المدارس، لحل مشكلة تكدس الركاب.

كما تابع اللواء عمرو الفداوي ، رئيس مركز ومدينة بلطيم، موقف سيارات الأجرة، وتم الدفع ب6 أتوبيسات، و100 سيارة، لنقل الطلاب من بلطيم، لكفر الشيخ وعدد من القرى لنقل الطلاب، وخاصة طلاب جامعة كفر الشيخ، وجامعة الإسكندرية، لإنهاء التكدس والزحام بالمواقف، والاطمئنان على الطلاب للجامعات المختلفة، وضمان توفير وسائل نقل لأبنائنا الطلاب.

كما تابع اللواء هشام مطر ، مدير عام المواقف بالمحافظة، سير العمل بمجمع المواقف، لتوفير سيارات لنقل للطلاب، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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