خالد عكاشة: إسرائيل تحاول ترميم نفسيتها بقصف الأبراج في غزة .. وحكومة نتنياهو في مأزق

أكد العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الإخفاق الاستخباراتي الواضح لإسرائيل، والقتلى الذين تجاوز عددهم 250 قتيلا، وألف جريح في عملية طوفان الأقصى وعدد غير معروف من الأسرى تضع الحكومة الإسرائيلية في مأزق سياسي كبير.



تابع خلال لقاء عبر " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" المأزق اليوم دعا المعارضة الإسرائيلية وزعيمها لدعوة حكومة نتانياهو لحلها وتشكيل حكومة طوارئ من أجل إدارة معركة طويلة المدى متهما حكومة تل أبيب بالفشل الذريع".



وحول مشاهد دك إسرائيل لعمارات سكنية في قطاع غزة بدعوى وجود قيادات من حماس تقطن بها علق قائلاً : " مشهد معتاد كنوع من التضميد النفسي للصدمة الإسرائيلية في الداخل المصاب اليوم بصدمة غير مسبوقة".



ولفت إلى أن المعادلة الآن يؤكد بما لا يرقى للشك أن المشهد الآن بعد 7 أكتوبر لن يعود لما قبله.

وحول تصريحات نتنياهو اليوم بضرورة مغادرة سكان غزة للقطاع علق قائلاً : " هيروحوا فين؟ دول محاصرين تصريحات موجهة للداخل الإسرائيلي لأن قطاع غزة محاصر والجانب الفلسطيني لديه توقع أن لديه أيام عصيبة ولكن وسط حالة الصلابة والنشوة بتحقيق هذا القدر من الاستهداف فهو مستعد لتقبل ذلك وأتوقع أن يكون الرأي العام الفلسطيني على قدر من الثبات وسط ما تحقق".

وحول سيناريو إمتداد الحرب لحرب شاملة تشمل لبنان وسوريا قال : " الجانب الفلسطيني على درجة من النضج حتى لايورط أي جانب آخر في هذا الصراع وأن يحافظ على العمليات العسكرية في الداخل بالاخص أن الأوضاع في سوريا ولبنان لاتحتمل مثل هذه المغامرات

أكد عكاشة أن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم لن يؤدي إلا لانفجار الأوضاع لافتاً إلى أن الفصائل الفلسطينية لديها رهائن من الجنود والمواطنين بالإضافة إلى أن بعضاً منها قال أنه مستعدة لتبادل الأسرى الإسرائيليين مقابل عدم التصعيد ضد المواطنين الفلسطينيين.



وبين أن الموقف الفاصل في عملية طوفان الأقصى هو مشهد اقتحام معبر إيريز وهو مشهد فاصل في عملية طوفان الأقصى. متوقعاً أن لا يكون الموقف الدولي حاسما كالعادة فيما يحدث في عملية طوفان الأقصى.



مؤكداً أن بيان الخارجية المصرية يتسم بالاتزان الشديد وأن الدولة المصرية في حالة استنفار لمحاصرة التداعيات والقيام بدور قوي وحاسم في احتواء التداعيات وأن مطالب إسرائيل للجانب المصري بالتدخل للأفراج عن الاسرى لان إسرائيل تعي أن مصر لديها اطقم أمنية مجهزة ولديها خبرة وعلاقات هامة في التعامل مع هذا الملف.



أتم : الدور المصري سيكون قوي وحاسم ويتفاعل مع المجريات على الأرض وهو الآن يتشكل لأننا في اليوم الأول من المعركة وأتوقع أن يكون هناك أيام وليالي طويلة من المعارك.