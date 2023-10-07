خالد عكاشة : ما حدث اليوم فشل إسرائيلي استخباراتي فاضح وواضح

أكد العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن العمليات العسكرية التي قامت بها المقاومة الفلسطينية اليوم أحدثت نقلة نوعية ورسخت معادلة جديدة في الصراع الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال عكاشة “ نحن أمام معادلة جديدة تماما منذ 1948.. وهناك نجاح فلسطيني في المعركة التي أتوقع أن تستمر لأيام قادمة”.



أكمل خلال لقاء عبر " برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" إخفاق إسرائيلي واضح وفاضح استخباراتيا وعسكرياً وأتوقع استمرار المعركة لعدة أيام وسط سقوط جرحى تجاوز عددهم 1200 جريح وعدد غير معلوم من الاسرى تم اصطحابهم خل قطاع غزة سواء مدنيين أو عسكريين أو جثث تم اصطحابها بالإضافة لاستيلاء الفصائل على مستوطنات مساحات كبيرة فيما يسمى غلاف غزة وهذا يطرح سؤال حول قدرة هذه الفصائل على الاحتفاظ بهذه المساحات التي احتلتها وهي معارك نوعية كبدت القوات الإسرائيلية خسائر كبيرة ".



وعلق عكاشة على تصريحات الرئيس الأمريكي بادين حول دهم بايدن لتل أبيب قائلاً : "تصريحات الرئيس الأمريكي محبطة للغاية هذا القدر من الايجاز ولهجة الحسم والتأييد الكامل والشامل لإسرائيل أغلق أمام الجانب الأمريكي التدخل لفك هذا النوع من الانسداد السياسي والذي أجمع جميع المراقبين أن الانسداد السياسي السبب الرئيسي لانزلاق الاحداث لهذا المستوى.



-لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي حاول إرسال ر سالة طمأنه مباشرة للداخل الإسرائيلي أن الولايات المتحدة قلباً وقالباً مع الشعب الإسرائيلي وأن دعم واشنطن مبدئياً سيكون بتلك الحزمة لافتاً إلى اقتراب الانتخابات الامريكية وأن خروج خطابه القصير المقتضب الواضح لابد أنه ذو صلة بقرب الانتخابات الامريكية ".



وعن الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي في التنبؤ بما حدث اليوم قال : من أهم نقاط النجاح من قبل الجاب الفلسطيني هو شل حركة القبة الحديدية وفعاليتها عبر الرشقة الصاروخية المركزة أربكت وحيدت القبة الحديدية فضلاً عن استخدام تقنيات تكنولوجيه حديثة وصلت ليد المقاومة تسببت في عمليات تشويش نجحت في إرباك عمليات الاتصال العسكري والأمني بين الوحدات الإسرائيلي شمال وشرق غزة وهو ما جعل القبة الحديدية تصاب بالشلل وإستخام فلسطيني لهذا النمط تبين وهو ما أشغل الجانب الإسرائيلي عن الجهد التكتيكي.