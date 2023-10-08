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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول أمريكي: بايدن عرض دعمه لإسرائيل في هذا الوقت العصيب

أرشيفية
أرشيفية

قال مسؤول أمريكي بارز في البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الرئيس جو بايدن عرض لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في الأزمة التي تواجهها في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية صباح أمس.

وأضاف المسؤول: " بايدن عرض دعمه لإسرائيل وأكد على التنسيق الوثيق بين فرقنا العسكرية والاستخباراتية بشأن الاحتياجات العسكرية الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن بعض الأسرى الإسرائيليين نقلوا إلى غزة.

وتابع: "من السابق لأوانه القول إن كانت إيران ضالعة بشكل مباشر في التخطيط أو الدعم لهجوم حماس على إسرائيل، وواشنطن تعمل مع شركاء آخرين لضمان عدم انتشار الصراع، وهذا كان محل مناقشات مع اللبنانيين".

واستطرد بالقول: " أوضحنا للمسؤولين الإسرائيليين أننا مستعدون لتقديم كل وسائل الدعم لحكومة وشعب إسرائيل، وهجمات حماس لن تؤثر على جهود تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل رغم أن هذا المسار لايزال طويلا".

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وأردف المسؤول بالقول: " حذرنا بشكل واضح أي جهة أو طرف معاد لإسرائيل من السعي للاستفادة من هذا الوضع، ونعمل مع الأطراف في جميع أنحاء المنطقة لمحاولة احتواء الوضع في غزة".

ومنذ قليل، قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن "أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف ما يعتقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مؤكداً أن "معركة طوفان الأقصى مستمرة".

وأضاف أن الأسرى موجودون بكل المحاور في قطاع غزة "وسيجري عليهم ما يجري على أهالي قطاع غزة".

وكانت حركة حماس نفذت هجومًا واسعًا مباغتًا في محيط قطاع غزة حمل اسم "طوفان الأقصى"، إذ اقتحم مقاتلون فلسطينيون بلدات إسرائيلية، بالتزامن مع إطلاق نحو 5 آلاف صاروخ باتجاه جنوب إسرائيل.

 

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