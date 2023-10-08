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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيو لوك.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف متابعيها  صور جديدة  عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت سلمي أبو ضيف  بأطلالة جذابة بمظهر مختلف بشعر قصير باللون البني ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

وتعيش الفنانة سلمى أبو ضيف، حالة من النشاط الفني في الفترة الحالية، حيث تخوض تجربة فيلمين جديدين،بعدما حصلت مؤخرًا على جائزة أفضل وجه سينمائي صاعد ضمن جوائز الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما.

وتواصل الفنانة سلمى أبو ضيف، حاليًا، تصوير فيلمها "ليه تعيشها لوحدك"، بجانب عدد من الفنانين ومن بينهم خالدالصاوي، شريف منير، محمد رضوان وغيرهم، والفيلم كتبه الدكتور أحمد عبدالعزيز وللمخرج حسام الجوهري.

 

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