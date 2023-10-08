قلق عميق.. الصين تحث على ضبط النفس ووقف إطلاق النار في فلسطين

عبرت الصين، اليوم الأحد، عن "قلقها العميق" جراء تصعيد العنف الذي خلف مئات الضحايا بين فلسطين وإسرائيل، وحثت جميع الأطراف على ممارسة "ضبط النفس".

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان "تشعر الصين بقلق عميق إزاء التصعيد الحالي للتوترات والعنف بين فلسطين وإسرائيل".

وأضاف البيان "تدعو بكين جميع الأطراف المعنيين إلى التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس ووقف إطلاق النار فورا وحماية المدنيين ومنع تدهور الوضع أكثر".

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس قد نفذت هجوما واسعا مباغتًا في محيط قطاع غزة حمل اسم "طوفان الأقصى"، إذ اقتحم مقاتلون فلسطينيون بلدات إسرائيلية، بالتزامن مع إطلاق نحو 5 آلاف صاروخ باتجاه جنوب إسرائيل.

وأعلن مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل له، إنه قرر تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية، وذلك في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية أمس السبت.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان له: إنه تقرر "قطع التيار الكهربائي وإمدادات الوقود والبضائع عن قطاع غزة"، مشيرًا إلى انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية الإسرائيلية والقضاء على جزء كبير من قوات "حماس" المتواجدة في المستوطنات الإسرائيلية.