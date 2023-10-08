بعد عملية ناجحة.. عودة جنود المقاومة من قاعدة رعيم إلى غزة

قالت حركة حماس، إن جنود المقاومة عادوا إلى قطاع غزة، اليوم الأحد، بعد عملية ناجحة في الأراضي المحتلة.

وذكرت حركة حماس، أن المقاومين عادوا بعد سيطرتهم لفترة على قاعدة "رعيم" العسكرية الإسرائيلية.

وجرى تبادل إطلاق النار وأسقط المقاومون قتلى في صفوف إسرائيل ليعودا بعدها بسلام.

في العاشرة من صباح السبت، اخترق الفلسطينيون 3 منشآت عسكرية على الأقل على الحدود، هي معبر إيريز الحدودي وقاعدة زيكيم ومقر فرقة غزة في رعيم.

وجاءت السيطرة على "رعيم" ضمن عملية "طوفان الأقصى"، التي تنفذها حركة حماس منذ صباح السبت، وشملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل أراضي إسرائيل.

وتعد قاعدة "رعيم" مركز فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي.