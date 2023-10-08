الدوري الإنجليزي.. ليفربول يسعى إلى الخروج من كبوة توتنهام أمام برايتون

يحل فريق ليفربول ضيفا على نظيره برايتون، اليوم الأحد، في تمام الرابعة عصرا، على ملعب فالمر، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، مداواة جراحه بتحقيق الفوز على برايتون في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام توتنهام بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، في مباراة شهدت خطأ كارثيا بإلغاء هدفا صحيحا للريدز بداعي وجود تسلل.

وأقرت لجنة التحكيم الإنجليزية المحترفة "PGMOL"، بوجود خطأ تحكيمي كبير في مباراة ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز، ونشرت لجنة التحكيم بيانًا جاء فيه: "تقر اللجنة بحدوث خطأ بشري كبير خلال الشوط الأول من مباراة توتنهام هوتسبير وليفربول".

وأضافت: "تم إلغاء هدف لويز دياز بداعي التسلل من قبل فريق حكام المباراة. لقد كان هذا خطأً واقعيًا واضحًا وكان من المفترض أن يؤدي إلى احتساب الهدف من خلال تدخل VAR، ومع ذلك، فشل VAR في التدخل،و ستقوم لجنة التحكيم بإجراء مراجعة كاملة للظروف التي أدت إلى الخطأ، والاتصال على الفور بليفربول عقب نهاية المباراة للاعتراف بالخطأ".

وخاض ليفربول 7 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 5 مباريات وتعادل في لقاء وخسر آخر.

على الجانب الآخر، تلقى برايتون خسارة ثقيلة أمام أستون فيلا بنتيجة 6-1، ويتسلح الفريق بعاملي الأرض والجمهور لاستعادة توازنه أمام ليفربول.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، ويحل برايتون في المركز السادس برصيد 15 نقطة.