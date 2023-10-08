بسبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. موقع صيني: أمريكا تقود الشرق الأوسط إلى الحرب

قال موقع “أخبار الصين” اليوم الأحد، إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو نتيجة للفشل الاستراتيجي في الشرق الأوسط، الناتج عن الممارسات طويلة الأمد المتمثلة في تفضيل جانب واحد على الآخر.

وأضاف الموقع نقلا عن مصدر صيني، أن الدعم" المتحيز لا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، ولا يقدم أي مساعدة في الحد من إراقة الدماء والإصابات، بل سينتج عنه حرب جديدة في الشرق الأوسط.

وعبرت الصين، اليوم الأحد، عن قلقها العميق" جراء تصعيد العنف الذي خلف مئات الضحايا بين فلسطين وإسرائيل، وحثت جميع الأطراف على ممارسة "ضبط النفس".

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان "تشعر الصين بقلق عميق إزاء التصعيد الحالي للتوترات والعنف بين فلسطين وإسرائيل".

وأضاف البيان : تدعو بكين جميع الأطراف المعنيين إلى التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس ووقف إطلاق النار فورا وحماية المدنيين ومنع تدهور الوضع أكثر".