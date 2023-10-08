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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجلس الأعمال الأفريقي: القطاع الخاص بحاجة إلى تمكين المرأة وتعزيز الصناعة

صدى البلد

عقدت اليوم، الأحد، فعاليات المؤتمر الافريقي الرابع عشر لصاحبات الأعمال والمهن وريادة الأعمال، بالتعاون مع المؤتمر الرابع لاتحاد جمعيات سيدات أعمال الكوميسا، ومعرض اتحاد سيدات أعمال الكوميسا، بفندق جراند حياة نايل تاور بكورنيش النيل.

وقالت الدكتورة أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الأفريقي، إنه يشارك اليوم حوالي 21 دولة، سيدات أعمال الكوميسا سعياً لتأسيس وتعزيز القطاع الخاص في أفريقيا، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز الصناعة والإنتاج الأفريقي على مستوى العالم.

وأكدت “عصفور” الحاجة إلى تعزيز القطاع الخاص الأفريقي وتطوير المنتجات  وجعل المواد الخام ذات قيمة والإنتاج بمعايير أفريقية خاصة.

وأشارت رئيس مجلس الأعمال الأفريقية، إلى أنه من خلال هذه الفعالية تتمكن الكوميسا من تقديم رسائل خاصة للحكومات ورفعها أمام قضاء الدول لتعزيز القطاع الخاص وتمكين المرأة والشباب.

وأضافت الدكتورة أماني عصفور أن القارة الأفريقية بحاجة إلينا جميعاً، مؤكدةً أن الأمر غير متعلق فقط بالمرأة ولكن بالقارة أكمل.

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المؤتمر الإفريقي القطاع الخاص الصناعة والانتاج سيدات اعمال فعاليات المؤتمر الإفريقي مجلس الأعمال الأفريقى وريادة الأعمال

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