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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رجال الأعمال المصريين والصناعات الهندية يبحثان فرص زيادة التجارة لـ12 مليار دولار

صدى البلد

استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين وفدا من اتحاد الصناعات الهندية، لبحث فرص الاستثمار في مصر ومجالات التعاون الاقتصادي بين مصر والهند.

ترأس الاجتماع من الجانب المصري الدكتور محمد هلال، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ومن الجانب الهندي جايارا مان، رئيس الوفد، وبرافين سينج، المستشار التجاري والاقتصادي بسفارة الهند بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، ورجال الأعمال بالبلدين.

ضم الوفد 13 شركة هندية تعمل في مجالات مختلفة، وبعضها يعمل في مصر منذ سنوات وتبحث توسيع خطوط إنتاجها ومنح وكالاتها لشركات مصرية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، والمدن الصناعية واللوجيستيات، والتدريب المهني والتعليم، والمعدات والجرارات الزراعية، والهندسة والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمخبوزات والحلويات، والمستدامة والتعبئة.

في بداية اللقاء، رحب الدكتور محمد هلال، برئيس وأعضاء وفد الشركات الهندية وبالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية في بحث فرص زيادة التبادل التجاري والاستثمارات الهندية في مصر.

وقال جايارا مان، رئيس الوفد الهندي، إن مصر الشريك الاستراتيجي والتجاري الهام للهند في المنطقة، حيث تمثل بوابة لزيادة حجم التجارة مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يعزز رغبتنا في زيادة الاستثمار الحالية في مصر والدخول في شراكات جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

ولفت مان، إلى أن الزيارات المتبادلة بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الهندي ساهمت بشكل ملحوظ في فتح آفاق جديدة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجاري خلال العام الجاري.

وأشار إلى الفرص الكبيرة للتعاون المشترك بين مصر والهند في مجالات التدريب المهني وصناعات الأدوية واللقاحات والعقارات والبترول والغاز والفندقة، وإنتاج الأمونيا الخضراء بغرض تصديرها إلى السوق الأوروبية، بجانب استيراد الغاز المسال من مصر.

واقترح اتحاد الصناعات الهندية، توقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع جمعية رجال الأعمال المصريين، والدعوة لتشكيل وفد من رجال الأعمال لزيارة نيودلهي للمشاركة في مؤتمر الهند الأفريقي الذي سيقام في الفترة من 15 إلى 17 أبريل 2024.

وأوضح برافين سينج، المستشار التجاري والاقتصادي بسفارة الهند بالقاهرة، أن حجم التجارة بلغ 7.5 مليار دولار في 2023، ويسعى البلدان لزيادتها إلي 12 مليار دولار في 2025.

هذا وبلغت قيمة الاستثمارات الهندية في مصر 33.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022/ 2023 مقابل 24.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 /2022 بنسبة نمو 36.8%.

 وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور محمد هلال حرص ورغبة جمعية رجال الأعمال المصريين على تعزيز التعاون مع الشركات الهندية في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصة في مجال التعليم والتدريب الفني، من خلال توقيع بروتوكول مشترك مع اتحاد الصناعات الهندية وتنظيم الزيارات المتبادلة بين الجانبين.

جمعية رجال الأعمال المصريين الصناعات الهندية التعاون الاقتصادى الطاقة

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