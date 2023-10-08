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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نادي الأسير الفلسطيني: إضراب شامل لتحفيز المناضلين والجيش الإسرائيلي هش وضعيف

صدى البلد

قال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إنّ الإضراب الذي أُعلن في كل أنحاء فلسطين هو إضراب شامل، مشيرًا إلى أنه من وسائل المقاومة التي يمتلكها الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، كما أنه يعبر عن وحدة حال الشعب الفلسطيني، وهو أيضا ناقوس يدق لتحفيز المواطنين والمناضلين في كل مكان حتى يضطلعوا بمسؤولياتهم، إذ يجب ألا يبقى قطاع غزة وحيدا في مواجهة هذا العدوان السافر.

الجبهات تتوحد في إطار الدفاع عن أبناء شعبنا في غزة

وأضاف "قدورة"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي همام مجاهد، أنّ الشعب الفلسطيني موحد ويعمل من أجل درء الأخطار الكبيرة التي تحدق بقطاع غزة بشكل خاص، موضحًا: "لم نسلم بأن يستفرد بأبناء قطاع غزة، والشعب الفلسطيني سيعبر عن كراهيته ورفضه واستنكاره من خلال اللجوء إلى أدوات نضالية متنوعة ومختلفة في كل أنحاء فلسطين لمشاغلة جيش الاحتلال وتخفيف الضغط عن قطاع غزة".

وتابع: "نعاني من هم واحد وهو وجود الاحتلال الذي يجثم على صدر الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما، لذلك، فإن كل القوى والجبهات تتوحد في إطار الدفاع عن أبناء شعبنا في غزة الذين يتعرضون لجريمة واسعة وشاملة من خلال القتل والدمار الذي ينفذه جيش الاحتلال، وهو جيش هش وضعيف".
 

 

 

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