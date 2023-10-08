الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد برايتون

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي لمواجهة برايتون، المقرر لها في تمام الرابعة عصرًا، على ملعب فالمر، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول ضد برايتون.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون

الوسط: سوبوسلاي - ماك أليستر - هارفي إليوت

الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز .

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، إلى مداواة جراحه بتحقيق الفوز على برايتون في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام توتنهام بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، في مباراة شهدت خطأ كارثيا بإلغاء هدفا صحيحا للريدز بداعي وجود تسلل.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، ويحل برايتون في المركز السادس برصيد 15 نقطة.