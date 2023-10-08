طبيب الغلابة يتألم .. مواقف إنسانية لا تنسي للدكتور هاني الناظر

منذ أن أعلن الدكتور محمد الناظر نجل الطبيب الشهير د. هاني الناظر ، عن إصابة والده بالسرطان ، أن حالته الصحية صعبة وأنه يطلب من محبيه الدعاء له بالشفاء ، وتسبب الخبر في حالة حزن واسعة لدى متابعي هاني الناظر ، حيث أنه ملقب بطبيب الغلابة والطبيب الإنسان وصاحب المواقف الانسانية التي لا تنسي.

ونرصد في هذا التقرير بعض المواقف الانسانية من واقع صفحته الشخصية علي فيسبوك ..

د. هاني الناظر ، كان يقوم بالكشف وكتابة الدواء لمرضاه مجانا عبر الفيسبوك، حيث كان يطلب من المرضى تصوير مكان الألم أو الإصابة الجلدية، وإرسالها عبر صفحته فيسبوك ويقوم بتشخيص المرض ووصف الدواء وكتابة روشتة به وإرسالها للمريض بنفس الطريقة.

كما أنه يتواصل عن طريق السوشيال ميديا مع كل الفئات شبابا وكبارا، ومن جميع المحافظات، وحتى الأطفال، ويأتي له فى اليوم آلاف الاستشارات، ويحاول التواصل مع أكبر عدد منهم، ويجيب عن مئات الأسئلة، وينصح المرضى بتوفير فلوسهم، ويكتب لها روشتات دقيقة، كالتى يكتبها للمرضى فى العيادة .

وكانت له مواقف انسانية كثيرة ، حيث كان عندما يرى حالة إنسانية في مجال تخصصه ومنشورة في أحد المواقع أو على صفحات السوشيال ميديا يقوم على الفور بالتواصل مع صاحب القصة ويستقبله في عيادته ويتولي علاجه بالكامل مجانا .. ومن ضمن هذه المواقف…

طالبة الجردل

ولعل من بين المواقف الإنسانية التي تحدث عنها محبي الدكتور هاني الناظر، هو ما فعله مع الطالبة منة عماد، والمشهورة إعلاميا بـ طالبة الجردل، والحاصلة على المركز الأول على الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ التي

استقبلها في عيادته ، بعد أن أعلنت عن امنيتها مقابلة د. هاني الناظر ، وعبرت عن سعادتها الغامرة عقِب زيارتها للدكتور هاني الناظر والذي استقبلها داخل عيادته لتكريمها، قائلة: الحمد لله إني حققت أول أمنية من أمنياتي إن أقابل حضرتك.

ووجه الدكتور هاني الناظر، عدد من النصائح للطالبة منة عماد، ومنها ضرورة الثقة بالنفس والثقة في الله عز وجل بأنه سيساعدها، مؤكدا ضرورة تواجد العزيمة والإرادة القوية من أجل تحقيق الأحلام رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه كل الناس.

وقال لها: إن شاء الله لما تكبري وتتخرجي تنضمي للمركز القومي للبحوث في قسم الجلدية.. وهو قسم قوي جدا.. وتتعيني فيه.. وتاخدي الماجستير والدكتوراة منه.

طفلة سودانية

كما استقبل طفلة سودانية ، جاءت إليه من الخرطوم وطلبت أن تتصور معه وقالت له : ممكن تتصور معايا زي ما بتتصور مع البنات المصريات وتنزلها على صفحتك فقال لها : ياسلام طبعا من عينيا ده انتي تنوري صفحتي ورفض أخذ ثمن الكشف من والدتها.

طفل قشر السمك



كما استقبل حالة الطفل سيد المريض بمرض” قشر السمكة” والذى أثار جدلا كبيرا على مواقع السوشيال ميديا، وقال الناظر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “عاوز اطمأن حضراتكم وكل من نشر على شبكات التواصل الاجتماعي الأيام الماضية عن مشكلة الطفل محمد السيد طفل الإسماعيلية، الذي يعاني من مرض قشر السمكة: النهاردة أنا الحمد لله استقبلته هو وجدته في الإسماعيلية وكشفت عليه وأخذنا صورة جميلة هو وانا مع بعض وسلمت جدته الأدوية بالكامل واتفقت معها علي استمرار متابعة حالته .. الحمد لله حمدا كثيرا”.

هاني الناظر

طفل كفر الشيخ

طما استقبل الطفل محمد حمد الله، ابن قرية المجاز الشرقى فى مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، في معاناة إنسانية كبيرة، عقب ولادته واكتشافهم إصابته بمرض جلدى يُسمى "قشر السمكة"، وخلال هذه المدة طرقت الأم أبواب عشرات الأطباء والمستشفيات، آملاً في إيجاد علاج لنجلها المريض، فالأب الذى كان يكافح من أجل توفير حياة كريمة لأبنائه، فهو عامل بسيط في دولة الأردن الشقيقة، ترك عمله وعاد ليرعى طفله.

واستقبله وأسرته وكتب الناظر منشوراً عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قائلا: "عاوز أطمن حضراتكم وكل من أرسل لي بخصوص طفل كفر الشيخ محمد حمد الله والذي يعاني من مرض قشر السمكة انني بالفعل استقبلته وأسرته وتم عمل اللازم تماما.

طفل الجلد الفقاعي

كما أعلن الدكتور هانى الناظر تبنيه علاج الطفل حسام فتحى المصاب بمرض الجلد الفقاعى، والذى يتسبب فى تساقط الجلد عن اللحم، بعد نشر قصته علي السوشيال ميديا ، ولا يستطيع أبوية تحمل تكاليف علاجه حيث استقبله اليوم بعيادته واجرى كافة الفحوصات اللازمة عليه وتولى متابعته حتى شفائه.

طبيب الغلابة.. وصاحب الروشتة المجانية وصاحب المواقف الإنسانية تجاه مرضاه ومتابعيه كان يخصص وقته كل يوم دون ملل أو تعب، وكانت النتيجة ان محبيه ردوا له الجميل بدعوات صادقة نابعة من القلب، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة خضع على إثرها لعملية جراحية، بعد الإصابة بالسرطان.