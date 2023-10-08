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رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس القابضة للمياه يوجه بتأسيس مركز الطوارئ والأزمات بالشركات التابعة

صدى البلد

اجتمع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم الأحد، مع رؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية، عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة خطط وإجراءات التشغيل والصيانة لمحطات وروافع وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشدد رئيس الشركة القابضة، على تنفيذ توجيهات وزير الإسكان والمرافق، بضرورة تأمين محطات ومنشآت مياه الشرب والصرف الصحى، وتركيب كاميرات مراقبة فى جميع عنابر المحطات الرئيسية الكبيرة، ووضع خطط للتعامل مع أى أزمات أو طوارئ تتعلق بالتشغيل والصيانة، لتوفير الخدمة بشكل دائم دون توقف، مع ضرورة عمل جميع الصيانات اللازمة في محطات المياه والطلمبات والروافع في جميع المحافظات.

ووجه رؤساء الشركات التابعة، بضرورة التحديث الدورى لحالة المحطات ومكوناتها، مع وجود لجان من الشركة القابضة تقوم بمرور مفاجئ ورصد الموقف الحالى لكل المحطات.

وتابع المهندس ممدوح رسلان، خطط الشركات التابعة والاستعدادات لمواجهة للأزمات، ووضع سيناريوهات للأزمات المحتملة وسبل وآليات التعامل وحلها وفقا لمنهجية علمية ومدروسة.

وأكد سرعة البدء فورا فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة المرور والتفتيش على جميع المواقع والمحطات ورفع كفاءتها ووضع خطط إصلاح سريعة، والتنسيق بين كل الشركات التابعة لتوفير أى مستلزمات ضرورية لاستدامة الخدمة.

ووجه رئيس الشركة القابضة، بسرعة حصر جميع المعدات التى يمكن الاستعانة بها فى التعامل مع الأزمات، وتحديث قاعدة بيانات بجميع المعدات والأصول الموجودة بالشركات ووضع برامج زمنية للإصلاح لعمل جميع الصيانات اللازمة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وضرورة رفع كفاءة المعدات والعاملين لإدارة العمل الميدانى بكفاءة عالية، وأهمية التعاون مع جميع الجهات بكل محافظة فى التعامل مع الأزمات.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن جميع الشركات التابعة تعمل ككيان واحد، ويوجد تعاون مستمر ودائم فى التعامل مع الأزمات والطوارئ، والاستفادة بالإمكانيات المتاحة لدى الشركات لخدمة قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

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