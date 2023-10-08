برلماني: موقف مصر ثابت وراسخ منذ عقود بدعم القضية الفلسطينية

ثمن النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، التحركات المصريه والاتصالات التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والمسئولون المصريون مع الجانب الأوروبي والأمريكى والعربي لاقرارالتهدئة ووقف التصعيد ضد قطاع غزة ، مؤكدا ان موقف مصر ثابت وراسخ منذ عقود بدعم القضيه الفلسطينيه ، وارساء السلام في الشرق الاوسط.

وقف التصعيد والعنف

وطالب عضو الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بضبط النفس ، والحيلوله دون سقوط ضحايا ابرياء ، وأن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمني عن السيطرة .

واوضح عضو الشيوخ ان مصر كما كانت دائما راعيه للسلام في الشرق الاوسط والعالم ، تجري اتصالات مصرية "مكثفة" مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي "لبحث التهدئة ومنع التصعيد" ، ونأمل ان تستجيب الاطراف لصوت الحكمة والعقل.

ولفت طارق عبد العزيز الي أن مصر تتبني دائما مبدا السلام ، واقرار حقوق الشعب الفلسطيني ، وحقه في اقامة دولتة المستقله وعاصمتها القدس الشريف ، وانها حذرت على مدار أشهر ماضية من خطورة التصعيد والاقتحام من الجانب الإسرائيلي، مؤكداً إن هذه الأعمال هي التي أدت الى العنف الدائر بين الجانبين.