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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطلة مسلسل The Queen's Gambit تقضي شهر العسل في مصر

آنيا تايلور جوي وزوجها
آنيا تايلور جوي وزوجها

انتشرت عدد من الصور للممثلة آنيا تايلور جوي، بطلة مسلسل نتفليكس الشهير The Queen's Gambit وزوجها، أثناء قضاء شهر العسل الخاص بهما في مصر. 

آنيا تايلور جوي التي حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وحقق مسلسلها The Queen's Gambit مشاهدات عالية وترشح للعديد من الجوائز فيما سبق، احتفلت منذ أيام بزفافها بشكل سري في إيطاليا.

 

 

وتزوجت آنيا تايلور جوي التي تبلغ من العمر 27 عاما، من مالكوم ماكراي، وهو موسيقى يقدم العديد من الأنواع الغنائية برفقة فرقته الخاصة، وحاول الثنائي الحفاظ على خصوصية علاقتهما منذ حوالي ثلاث سنوات. 

وظهرت آنيا تايلور جوي برفقة زوجها، وهي تستمتع بشهر العسل في مصر، والتقطت صورا لهما أثناء زيارة إحدى المناطق الأثرية، وحاولت التخفي حتى لا يفسد أحد عطلتها الخاصة. 

وحظى مسلسل The Queen's Gambit وبطلته  بشهرة واسعة عقب عرضه نهاية 2020، وترشح ونال العديد من جوائز الإيمي، وغيرها من التكريمات العالمية. 

ويركز الفيلم على قصة صعود لاعبة الشطرنج بيث هارمون التي نشأت في دار أيتام وتمكنت من هزيمة أعتى لاعبي الشطرنج في العالم في الستينات في ذروة الحرب الباردة.

آنيا تايلور جوي The Queen s Gambit الحرب الباردة نتفليكس هوليوود

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