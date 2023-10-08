بهدفي صلاح.. ليفربول يتعادل 2-2 مع برايتون في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة ليفربول وبرايتون، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب فالمر، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول ضد برايتون.

وسجل فريق برايتون الهدف الأول في اللقاء عن طريق سيمون أدينجرا في الدقيقة 20.

بينما جاء هدفي ليفربول، عن طريق الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقتين 40 و45، وكان الهدف الأخير من ركلة جزاء.

وتعادل لويس دانك في الدقيقة 78 لفريق برايتون.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون

الوسط: سوبوسلاي - ماك أليستر - هارفي إليوت

الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز .

وبهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، ويحل برايتون في المركز السادس برصيد 16 نقطة.