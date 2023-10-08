وزيرة البيئة توجه برفع درجة الاستعداد للتصدي العاجل لمصادر تلوث الهواء المحتملة

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال جولة ميدانية مفاجئة سير العمل بمحاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، حيث تفقدت فى بداية الجولة مدفن العبور للتخلص الآمن من المخلفات الخاصة بمحافظتي القاهرة والقليوبية، للوقوف على الأوضاع به والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات اللازمة لتفادي حدوث أية اشتعالات.

واستمرار لجولتها توجهت وزيرة البيئة إلى طريق بلبيس لتفقد عدد من مواقع الحيازات الزراعية بطريق بلبيس، حيث تم رصد عدد من الحرائق وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الاجراءات اللازمة.

جاء ذلك عقب اجتماع وزيرة البيئة مع عدد من قيادات الوزارة للوقوف على آخر مستجدات تنفيذ منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام ٢٠٢٣، واستعراض الوضع الراهن والتحديات التي تواجه العمل بالمنظومة، حيث تأتي الجولة في اطار حرص وزيرة البيئة على متابعة الوضع بنفسها على ارض الواقع.

وخلال الجولة توجهت د. ياسمين فؤاد إلى الطريق الاقليمي الجديد، حيث رصدت اشتعال ذاتي لمقلب مخلفات على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، وعلى الفور وجهت جهاز تنظيم إدارة المخلفات باتخاذ اللازم، والتدخل السريع لمتابعة الاشتعالات الذاتية الناتجة عن المقالب، كما تفقدت عدد من المواقع بمحافظة الشرقية.

وشددت وزيرة البيئة على استمرار فرق وزارة البيئة المنتشرة في محافظات المنظومة في اداء مهامهم علي مدار الساعة، بمتابعة تنفيذ الاجراءات الخاصة بمحاور المنظومة وتشديد الرقابة على مصادر التلوث المحتملة، ورصد أية مخالفات وإزالتها أولا بأول.

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