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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يبرم عقد رعاية لفريق البطل الأولمبي للكرة النسائية

صدى البلد

قام مسؤولو نادي الزمالك بإبرام عقد رعاية لفريق البطل الأولمبي للكرة النسائية وجاءت تلك الخطوة في إطار التزام النادي باشتراطات الاتحادين الافريقي والدولي للمشاركة في البطولات القارية والتي من بيننها أن يمتلك النادي فريقا للكرة النسائية أو ان يقوم برعاية فريق كرة نسائية. 

وتوصل النادي لاتفاق لرعاية فريق البطل الأولمبي لمدة موسم وتم توقيع العقود في وجود اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية الأستاذ أحمد فؤاد الوطن المدير المالي و الأستاذ ايمن شعراوي مدير النشاط الرياضي.

يأتي ذلك نظرا لإيقاف النادي من القيد في الفترة الحالية وصعوبة ابرام تعاقدات لتكوين فريق كرة نسائية فقد قام الكابتن إسماعيل يوسف مدير قطاع الناشئين والكابتن تامر عبد الحميد رئيس قطاع  الاستثمار  والأكاديميات والمشرف علي مدرسة الكرة الأساسية 

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