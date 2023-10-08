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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات بجنوب سيناء

صورة ارشيفية لمحكمة
صورة ارشيفية لمحكمة الجنايات

عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها اليوم الأحد ، تاجر مخدرات يدعى ياسر محمود طويلع، 35سنة ، بالحبس 3سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة رأس سدر.

تعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات الى المقدم مهند السنطاوى ، رئيس مباحث راس سدر ، من مصادره السرية تفيد قيام عاطل باعادة مزاولة نشاطة الاجرامى فى المواد المخدرة ، والنباتات المخدرة ، وترويجها على عملائه بالاحياء الشعبية والقرى السياحة والطرق السريعة ، ويتخذ من منطقة أبورزق مسرحا لمزاولة نشاط الاجرامى ، وبالكشف عن صحيفة سوابقه تبين أنه مسجل اتجار فى المواد المخدرة، وسرقات بشمال سيناء .

وبعرض المعلومات على اللواء عصام غانم مدير المباحث الجنائية ، شدد على سرعة ضبط المتهم قبل ترويجه المواد المخدرة.

تم صدور اذن النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيش مسكنه وما يحوزه من مواد مخدرة .

وتم إعداد عدة اكمنة  لضبط المتهم وتمكن النقيب أحمد رأفت معاون المباحث والقوة المرافقة له من ضبط المتهم أثناء انتظاره لاحد عملائه ، وفى يده كيس بلاستيك اسود اللون ، وبفحصه تبين بداخله 8 طرب حشيش ، ماركة المزاج العالى ، وتليفون محمول ومبلغ 2110 جنيهات.

وبسؤاله عما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، وأنه كان ينتظر أحد عملائه لتسليمه المواد المخدرة والمبلغ المضبوط من حصيلة البيع ، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء .

تم تحرير محضر برقم 1072جنايات راس سدر ، وبعرض المتهم على النيابة والمضبوطات ، قرر مدير نيابة راس سدر ، حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد فى الموعد القانونى، وتم عرض القضية على المستشار عمر شاهين المحامى العام لجنوب سيناء وتم إحالتها إلى محكمة الجنايات ، وقيدت القضية برقم 679 لسنة 2023 كلى جنوب سيناء.

وتحدد للقضية جلسة اليوم للنطق بالحكم ، وبعد سماع هيئة المحكمة مرافعة محامى المتهم، اصدرت حكمها المتقدم بالحبس 3سنوات وغرامة 50 الف جنيه والمصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن منيع رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعماد الدين حمدى عبدالعزيز، وأيمن صلاح غباشى ، وسكرتارية محمد عبدالستار.

صورة ارشيفية للجنايات

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جنايات جنوب سيناء مخدرات محكمة رأس سدر

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