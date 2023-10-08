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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الرياضة بالجيزة يشهد برنامج تمكين الفتيات "لياقتي.. مهاراتي"

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

شهد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة ختام المعسكر الأول لبرنامج تمكين الفتيات برنامج الرياضة من أجل التنمية تحت شعار "لياقتي ..مهاراتي.. دوي "، والذي نفذته مديرية الشباب و الرياضة بالجيزة إدارة - برامج التنمية الرياضية و تنظمه وزارة الشباب و الرياضة- الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة  الشباب والرياضة  "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية " بالتعاون مع منظمة اليونيسيف المعسكر الأول  لبرنامج تمكين الفتيات  برنامج الرياضة من أجل التنمية تحت شعار "لياقتي ..مهاراتي.. دوي" بمركز شباب السلام التابع لإدارة شباب العمرانية.

وتابع الوكيل تدريب الفتيات من خلال عقد دوائر وحلقات حكي وذلك باجتماع عدد من الفتيات لمشاركة تجاربهم وحكايتهم والتجارب التي غيرت من حياتهم لتوفير مساحة آمنة للفتيات للتجمع والمشاركة.


كما تم تطبيق المهارات الحياتية عن طريق الالعاب  الرياضية والنشاط البدني للفتيات وتحفيزهن على المشاركة الفعالة واكسابهن مهارات التواصل مع الاخرين والقدرة على التفكير المنطقي وحل المشكلات.


وفي نهاية المعسكر تم  تقييم الفتيات من خلال استمارات التقييم لقياس مدى تحسين البرنامج لمهارات وقدرات وأفكار الفتيات .

ونفذ المشروع خلال الفترة من 5 اكتوبر إلى 7 أكتوبر 2023 م بمشاركة عدد  100 مشاركة من الفتيات.

الجدير بالذكر أن البرنامج  سينفذ على عدد 4 معسكرات تدريبية خلال شهر أكتوبر  لعدد 100 مشارك لكل معسكر للمرحلة السنية من 10 إلى 15 سنة للفتيات .

يأتي ذلك تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية، و بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

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