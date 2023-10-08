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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير بمرور الزمن

فلسطين
فلسطين

قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح ولن يتغير على مرور الزمن ، مشيدا بدور القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في التحركات المستمرة علي المستوي الاقليمي والدولي لانهاء هذا الصراع.

وقف حالة الحرب حقنا للدماء 

واكد قريطم خلال تصريحات له اليوم الأحد ، أن مصر تجري اتصالات مكثفة اقليميا ودوليا لوقف حالة الحرب حقنا للدماء ومنها تصاعد الموقف وخروجه عن السيطرة، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر الدول مساندة للقضية الفلسطينية باعتبارها أكبر الدول العربية وهذا يحمل مصر مسؤولية كبيرة للتفاوض .

وشدد عضو لجنة الصناعة، أن مصر تسعى من خلال  الاتصالات المكثفة واللجوء لكافة الطرق الودية للتفاوض لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة والوصول إلى حلول شاملة وعادلة ، حفاظا على الارواح وعدم تصاعد الأمور.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقي اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التشاور بشأن مستجدات الأوضاع الراهنة والتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم استعراض التطورات الأخيرة والتشديد على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس، حقناً للدماء ومنعاً للمزيد من تدهور الأوضاع.

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