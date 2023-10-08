الصين تهاجم "نوبل" لمنحها جائزة السلام إلى ليو شياوبو ..ما القصة؟

يصادف اليوم ذكرى حصول المناضل الصيني ليو شياوبو على جائزة نوبل للسلام كشخصية مؤثرة في الصين والعالم، حيث ساهم في نشر الوعي بحقوق الإنسان والديمقراطية في الصين، وعزز النضال من أجل الحرية في البلاد.

ليو شياوبو، الناشط الصيني لحقوق الإنسان، ولد في 28 ديسمبر 1955، حصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2010، ولكن الحكومة الصينية انتقدت منحه الجائزة واعتبرته خطأ فاحشًا يتعارض مع أهداف الجائزة.

ليو شياوبو

ليو شياوبو يعمل على مساءلة الحكومة الصينية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، تعرض للاحتجاز والاعتقال عدة مرات، وتم الحكم بالسجن عليه بسبب نشاطه السياسي السلمي، بدءًا من مشاركته في احتجاجات ميدان تيانانمن عام 1989 وخلال فترات أخرى منذ ذلك الحين.

معارضة وزارة الخارجية الصينية حصول ليو على جائزة نوبل

في 7 أكتوبر 2010، أعلنت الشبكات التلفزيونية النرويجية أن ليو شياوبو كان مرشحًا لجائزة نوبل للسلام لعام 2010، وأصبح أول شخص صيني يفوز بهذه الجائزة.

وفي 8 أكتوبر 2010، منحته لجنة نوبل الجائزة "تقديرًا لنضاله الطويل والسلمي من أجل حقوق الإنسان الأساسية في الصين". وأشار رئيس لجنة نوبل النرويجية، ثوربيورن ياگلاند، إلى أن اختيار ليو للجائزة كان واضحًا منذ بداية العملية.

من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الصينية لجنة نوبل من عدم منح ليو الجائزة، معتبرة هذا القرار مخالفًا لمبادئ جائزة نوبل.

ليو شياوبو

يذكر أن ليو تخرج من جامعة بكين، وعمل كموظف في جامعة كولومبيا وجامعة هاواي وحصل أيضًا على ميدالية مونا جوزيبي في عام 2010.

توفي في 13 يوليو 2017 عن عمر يناهز 61 عامًا في مدينة شنيانج بمقاطعة لياونينج في الصين، بعد إصابته بسرطان الكبد.