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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

البحر الأسود.. تفاصيل فيلم خالد الصاوي الجديد بعد بدء تصويره

تصوير فيلم البحر
تصوير فيلم البحر الأسود

يواصل الفنان  خالد الصاوي تصوير مشاهده في الفيلم السينمائي الجديد البحر الأسود؛ والذي بدأ تصويره منذ أيام قليلة في سرية تامة بصحبة المخرج علاء الدين مصطفى؛ علي أن يتم الانتهاء من التصوير بشكل فعلي نهاية العام الجاري 2023.

وكشف المخرج علاء الدين مصطفي في تصريحات صحفية له اليوم الأحد؛ أن تصوير الفيلم يتم بشكل مستمر بين بطل العمل النجم خالد الصاوي وكل الابطال المشاركين علي أن يتم إعلان اسم نجمة كبيرة خلال أيام قليلة لتلحق بأيام التصوير.

وقال علاء الدين مصطفي أنه يقوم بإخراج العمل وتأليفه مؤكداً أنه سوف يكشف عن تفاصيل وقصة الفيلم بالكامل فور الانتهاء من التصوير؛ مشيرا إلي أن العمل سيكون مفاجأة للجميع؛ ومضيفا أن الفيلم يشارك في بطولته كل من ثراء جبيل وحمزة العيلي ويوسف عمر ومحمد الجداوي وكريم علي وهو من إنتاج شركة SY FY.

خالد الصاوي الفنان خالد الصاوي ثراء جبيل حمزة العيلي البحر الأسود

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