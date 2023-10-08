بعد طوفان الأقصى.. الأسواق الإسرائيلية تغرق والشركات تغلق أبوابها| تقرير

تراجعت أسعار الأسهم والسندات الإسرائيلية وأغلقت العديد من الشركات أبوابها يوم الأحد بعد يوم من قيام عناصر من حركة المقاومة الفلسطينية حماس في غزة بقتل مئات الإسرائيليين واختطاف عدد غير معروف من الآخرين.

وأنهت مؤشرات الأسهم الرئيسية في تل أبيب (.TA125)، (.TA35) على انخفاض بنسبة 7٪ تقريبًا، بقيادة انخفاض بنسبة 9٪ في أسهم البنوك (.TELBANK5) بتداولات بلغت 2.2 مليار شيكل (573 مليون دولار)، وانخفضت أسعار السندات الحكومية مع ما يصل إلى 3% في استجابة السوق الأولية للهجوم الأكثر دموية على إسرائيل منذ عقود.

في حين أن سوق الصرف الأجنبي مغلق يوم الأحد، فإن الشيكل هو بالفعل عند أضعف مستوى له هذا العام بسبب خطة الحكومة المتنازع عليها بشدة لإصلاح السلطة القضائية.

وقال جوناثان كاتز، كبير الاقتصاديين في شركة ليدر كابيتال ماركتس: 'من المتوقع أن تكون هذه الجولة من العنف أطول وأكثر حدة من الجولات السابقة، ومن الواضح أن لها تأثير سلبي أكبر على الاقتصاد والميزانية المالية'.

'من المرجح أن يضعف الشيكل بشكل حاد غدًا ونرى احتمالًا كبيرًا أن يبيع بنك إسرائيل العملات الأجنبية في مرحلة ما.'

هاجم مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) البلدات الإسرائيلية يوم السبت، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 400 إسرائيلي، قبل أن يختطفوا عشرات الرهائن ويعودوا إلى غزة.

وردت إسرائيل بغارات جوية على أهداف تابعة لحماس في غزة.

وأطلق نشطاء غزة أيضًا آلاف الصواريخ على إسرائيل، ووصل بعضها إلى تل أبيب، مما دفع شركات الطيران إلى تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنه أمر رؤساء الإدارات الوزارية بتوفير الميزانيات المطلوبة بسرعة للمساعدة في إدارة الحرب.

وقال بنك إسرائيل إن من السابق لأوانه تقييم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع لكنه أشار إلى حرب استمرت 50 يوما مع مقاتلي حماس في غزة عام 2014 تسببت في أضرار بقيمة 3.5 مليار شيقل، أو 0.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع البنك المركزي نموا بنسبة 3% في عامي 2023 و2024.

اضطرابات السفر الجوي

وقالت شركة دلتا إيرلاينز (DAL.N) إن الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل إلى نيويورك وأتلانتا ألغيت حتى يوم الاثنين، في حين قالت شركة يونايتد إيرلاينز (UAL.O) إن 'العمليات المستقبلية في مطار TLV سيتم تعليقها حتى تسمح الظروف باستئنافها'. '. وقالت شركة طيران الهند إنه سيتم تعليق الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب حتى 14 أكتوبر.

وقالت شركة أركيا المنافسة الأصغر لشركة يونايتد إيرلاينز إنها تسير رحلات إنقاذ من أثينا لإعادة الإسرائيليين الذين كانوا في إجازة.

وقالت شركة إسرائيلية منافسة أخرى إنها تسير رحلات إنقاذ من لارنكا في قبرص لكنها حذرت من أنها قد تقوم بجدول زمني مخفض في الأيام المقبلة حيث طلب طاقم أجنبي على بعض طائراتها المستأجرة مغادرة إسرائيل.

قالت شركة إنفيديا (NVDA.O)، أكبر شركة في العالم لتصنيع الرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والرسومات الحاسوبية، إنها ألغت قمة الذكاء الاصطناعي التي كان من المقرر عقدها في تل أبيب الأسبوع المقبل، حيث كان من المقرر أن يتحدث الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ.

وأغلقت المدارس ومنحت العديد من الشركات العمال إجازة، وأغلقت معظم المتاجر باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات.

وقالت جمعية المصنعين الإسرائيلية إن المصانع لا تزال تعمل للحد من المخاوف بشأن أي ندرة في المواد الغذائية والمنتجات الأساسية الأخرى.

وقال رئيس الجمعية رون تومر: 'ستستمر جميع الشركات في العمل قدر الإمكان رغم ظروف الطوارئ الصعبة والقصف الصاروخي والنقص الناتج عن العمال'. 'بفضل استقلال إسرائيل الإنتاجي... حتى في أوقات الطوارئ، لن يفتقر سكان إسرائيل إلى أي شيء.'

وامتنعت شركة إنتل كورب (INTC.O)، أكبر جهة توظيف ومصدر في إسرائيل، عن تحديد ما إذا كان إنتاج الرقائق قد تأثر.

وقال متحدث باسم الشركة: 'إننا نراقب الوضع في إسرائيل عن كثب ونتخذ خطوات لحماية ودعم عمالنا'.