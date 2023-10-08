بعد ظهوره في فرنسا.. تحذير عاجل من انتشار البق: يتغذى على الإنسان

علَّق الدكتور علي يونس، أستاذ علم الحشرات، على انتشار حشرة البق في فرنسا، كاشفا أن ظهورها في وقت معين مرتبط بالفقر وتدهور الحالة المعيشية.

وقال الدكتور علي يونس، أستاذ علم الحشرات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "البق من الحشرات الموجودة في معظم دول العالم"، موضحا أن: "البق دائما مرتبط بالفقر وظهوره في أي منطقة يعني ظهور الفقر بها".

وأضاف: "في الماضي كان ظهور البق مرتبط بالمناخ البارد، لكن باستحداث الدفايات؛ أصبح موجودا طوال العام لأنه يعيش داخل المنازل".

وأوضح أن: "البق مرتبط بالإنسان ويتغذى عليه ويسبب له إزعاجا خطيرا، وينتشر بسهولة، لذلك يجب رفع الوعي بالنظافة في المناطق الفقيرة، والتي قد تتراجع فيها سبل النظافة".

ونوه الدكتور علي يونس، أستاذ علم الحشرات،: "ظهور حشرة البق في مكان يمكن بسهولة أن تنتشر لمكان لآخر"، لافتا إلى أنه: "في حال ظهورها؛ ينصح باستخدام المبيدات الحشرية مع غلق المكان 3 أيام، ثم المراجعة أولا بأول".